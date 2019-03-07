Тематический интернет ресурс о покере

Необходимо создать информационный покерный сайт.

Структура сайта по типа : http://www.pokerstarssochi.net/ . В эту структуру в уже существующие вкладки, необходимо добавить дополнительные вкладки вкладки: форум и регистрацию с личным кабинетом. В итоге будут вкладки ГЛАВНАЯ/ КАК ИГРАТЬ/ НАШИ КЛУБЫ

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ/ О НАС/ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НА ГЛАВНОЙ: Ознакомление с сервисом, акции, регистрация7

На Как играть: 3-4 видеоролика с описанием

На Наши клубы: Список клубов с переходом на внутреннюю вкладку о клубе

На Расписание: Список турниров с переходом на внутреннюю вкладку о турнире (описание)

Форум стандратный под цвет сайта.

О Нас: Описание Нашей команды, Цель сайта, Контакты и переключение в социальные сети.

В личном кабинете, помимо данных пользователя и обратной связи , необходимо подключить систему оплаты по типа РОБОКАССЫ (как интернет магазине). Будет покупка фишек.

Дизайн сайта и основные цвета как на : http://www.pppoker.net .

Сайт будет называться pppokerclubs.ru . Исходя из этого необходимо использовать лого с сайта http://www.pppoker.net и припиской clubs в дизайне сайта.

В целом дизайн должен быть оригинальным и функциональным и базироваться на фирменых цветах и лого с с сайта http://www.pppoker.net

.

Плюс админка , в которой можно редактировать материалы сайта, добавлять и управлять клубами, а так же данными пользователя.

В админке необходимо изменять данные, которые будут далее отображать в личном кабинете пользователя.

Сайт так же должен быть безопасным, адаптирован под мобильную версию и готовым к продвижению в сети.

Более подробно смогу обсудить по скайпу с потенциальным специалистом.

Часть скетчей по личному кабинету прилагаю. По ним виден основной функционал.

Что касается остальных страниц , то они стандратны , без особого функционала.