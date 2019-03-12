Верстка лендинга Visual Composer

приветствую , нужно скопировать сайт и внести некоторые правки (контакты изменить, название) . бюджет 100$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать лендинг на Visual Composer на WP
https://yadi.sk/i/rh1lFiS618kelg
Цена до: 2 500 Р
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