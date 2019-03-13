Корпоративный сайт, разработка логотипа

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок279 просмотров
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Нужен сайт компании, оказывающей услуги в строительной сфере. Акцент на услуги. Минимальное количество разделов. Дизайн в классическом стиле. Простой и запоминающийся. Читабельность. Тех задание в прикрепленных файлах

5 лет назад
guest_15524663507403
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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