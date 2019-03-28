Компактный сайт по продаже и монтажу ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Требуется сделать небольшой одностраничный сайт ( 4-5 блоков + раскрывающиеся пояснительные картинки и тексты) для установки " под ключ" систем видеонаблюдения.

Ничего особенного придумывать не надо. Приятный современный дизайн и минимум полезной информации для клиента. Задача: закрыть клиента на звонок.

Итоговая картина не сформирована, но есть понравившиеся элементы на других похожих сайтах. Их можно брать за основу.

Требуется творческий специалист, способный погрузиться в тему.