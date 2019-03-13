Интернет-магазин цветов и подарков

Мне нужен магазин, с цифровыми товарами, точнее аккаунты игр, что бы после покупки ключ отправлялся на почту. примерно вот такой сайт [url=https://acc-store.ru/catalog?activation=steam]https://acc-store.ru/catalog?activation=steam[/url]
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Необходимо разработать сайт с возможностью онлайн-оплаты заказа банковской картой.
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