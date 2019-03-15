Модернизация сайта

Нужно сделать лендинг на 5 страниц. Тильда. Есть тз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модернизировать сайт для кампании, занимающейся оптовой торговлей
Наши пожелания:
- Заменить движок
- Новый дизайн
- Информационный и продающий текст о фирме и что полезного клиент может получит от нас (перевод на английский и эстонский язык от нас)
- Перенести контент на новый сайт
- Магазин для зарегистрированных клиентов, без функции оплаты
- Мобильная версия сайта
Ждем предложений!
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