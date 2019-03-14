Розробка сайту під житловий комплекс.

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок175 просмотров
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Доброго вечора. Потрібно розробити сайт під житловий комплекс "CONTINENT", для підвищення конверсії продажу. Також потрібен SEOшник. Шукаємо відповідальних фрілансерів, які швидко і якісно виконають замовлення.  ТЗ скинем вибраним виконавцям. Прикріплюйте свої роботи/орієнтовну ціну/час виконання.

﻿З повагою відділ продажу ЖК "CONTINENT". 

5 лет назад
continentua
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Grenvals
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
WMZ
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