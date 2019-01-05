Качественная верстка. Создание сайтов под ключ, адаптивная, кроссбраузерная верстка, написание логики сайта, HTML5, CSS3, БЄМ, Flex, JavaScript.
Моя работа — облегчать жизнь людям. Моя работа — делать их лучше(Стив Джобс).
♂️ Обо мне:Здравствуйте. Меня зовут Валентин, я занимаюсь Frontend разработкой и версткой сайтов. Люблю свою работу, всегда готов развиваться и посвящать этому свое время. Пишу чистый код c минимумом плагинов и дополнений. Делаю качественно и в обозначенные сроки. Работая со мной Вы экономите свое время, нервы и деньги.
Связь со мной:
- Telegram: @grenvals
- LinkedIn: Valentyn Dubin
- Github: https://github.com/Grenvals
- Email: [email protected]
- Skype: live:.cid.efd14f3dcbda625c
- Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения 24/7.
Знания и навыки:
- Разметки страницы - HTML5, CSS3, SASS, SCSS, KIT, PUG
- Программирования поведения и анимации - JavaScript, JQuery, Ajax
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, responsive, использование спрайтов(по запросу)
- Графические редакторы в которых работаю Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Avocode
- Для управления контентом – WordPress, OpenCard
- Фреймворки (по требованию заказчика), Bootstrap/React(обсуждается отдельно).
- Сборка, система контроля версий: Git, Github, Gulp
- Провожу полномасштабное тестирование по тест-кейсам, созданным в процессе разработки проекта, для того, чтобы вы получили качественный продукт. + Тестирую перед сдачей на валидность W3C, в Google page speed (зеленая зона) и на кроссбраузерность.
✅ Порядок работы: При разработке под ключ работаю с вами в соответствии с этапами:
- Аналитика (определение целевой аудитории, типа, задач, которые сайт должен решать, ключевых особенностей функционала)
- Составление технического задания
- Разработка прототипа сайта
- Разработка дизайна. Дизайн — это не то, как продукт выглядит. Дизайн — это то, как он работает(Стив Джобс).
- Верстка.
- Программирование сайта.
- Тестирование.
- Сдача проекта.
После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду. После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходниками.
Гарантии на работу:
- Работа будет выполнена в заданные сроки, в соответствии с требованиями.
- Индивидуальный подход к работе над каждым проектом
- Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения
- В течение недели после сдачи проекта если есть мелкие правки, пожелания вношу их бесплатно.
Порядок оплаты:
- Работаю без предоплаты.
- Оплата работы поэтапная, по факту, на карту приват банка, через безопасную сделку, или любым другим удобным для вас способом.
- Если сотрудничаем первый раз: в отдельных случаях могу взять 20% предоплаты или попросить провести через безопасную сделку.
- Во время работы всегда на связи, 24/7.
Связь со мной:
- Telegram: @grenvals
- LinkedIn: Valentyn Dubin
- Github: https://github.com/Grenvals
- Email: [email protected]
- Skype: live:.cid.efd14f3dcbda625c
- Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения 24/7.
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель ! Выполнил задание в кратчайшие сроки ! Все идеально ! РЕКОМЕНДУЮ !!!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Хорошая работа. Спасибо. Выполнил на день раньше срока. Всегда был на связи. Будем сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень точно сформулировано задание - заказчик знает что хочет, оплата сразу после выполнения работы. Только положительные эмоции от работы с заказчиком - рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
5 лет назад
Валентин — отличный исполнитель. Был постоянно на связи, пояснял что к чему (что очень важно) и выполнил все как и договаривались. Рад, что он откликнулся для выполнения моей задачи. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую! Замечательный заказчик и человек!
$7
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель. Сайт сделал как надо, как просили. Уточняет - поэтому работа идет гладко и на высшем уровне. Сроки соблюдаются, сказал утром - сделал утром. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Обсудили заказ, сроки, задачу. Нужно было отредактировать форму на лэндинге и сделать отправку данных формы на почту. Рабочий процесс проходил спокойно и быстро. Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
5 лет назад
Валентин мгновенно справился с работой, рекомендую!!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, рад был помочь! Рекомендую!