Grenvals

Валентин Grenvals

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка. Создание сайтов под ключ, адаптивная, кроссбраузерная верстка, написание логики сайта, HTML5, CSS3, БЄМ, Flex, JavaScript.

 Моя работа — облегчать жизнь людям. Моя работа — делать их лучше(Стив Джобс). 

‍♂️ Обо мне:

Здравствуйте. Меня зовут Валентин, я занимаюсь Frontend разработкой и версткой сайтов. Люблю свою работу, всегда готов развиваться и посвящать этому свое время. Пишу чистый код c минимумом плагинов и дополнений. Делаю качественно и в обозначенные сроки. Работая со мной Вы экономите свое время, нервы и деньги.

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   Связь со мной: 

  Знания и навыки:

  • Разметки страницы - HTML5, CSS3, SASS, SCSS, KIT, PUG
  • Программирования поведения и анимации - JavaScript, JQuery, Ajax
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, responsive, использование спрайтов(по запросу)
  • Графические редакторы в которых работаю Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Avocode
  • Для управления контентом – WordPress, OpenCard
  • Фреймворки (по требованию заказчика), Bootstrap/React(обсуждается отдельно).
  • Сборка, система контроля версий: Git, Github, Gulp
  • Провожу полномасштабное тестирование по тест-кейсам, созданным в процессе разработки проекта, для того, чтобы вы получили качественный продукт. + Тестирую перед сдачей на валидность W3C, в Google page speed (зеленая зона) и на кроссбраузерность.

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✅  Порядок работы:

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿При разработке под ключ работаю с вами в соответствии с этапами: 
  • Аналитика (определение целевой аудитории, типа, задач, которые сайт должен решать, ключевых особенностей функционала)
  • Составление технического задания
  • Разработка прототипа сайта
  • Разработка дизайна. Дизайн — это не то, как продукт выглядит. Дизайн — это то, как он работает(Стив Джобс).
  • Верстка.
  • Программирование сайта.
  • Тестирование.
  • Сдача проекта.
Во время работы всегда на связи, 24/7.

После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду. После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходниками.﻿

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  Гарантии на работу: 

  • Работа будет выполнена в заданные сроки, в соответствии с требованиями.
  • Индивидуальный подход к работе над каждым проектом
  • Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения
  • В течение недели после сдачи проекта если есть мелкие правки, пожелания вношу их бесплатно.

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﻿﻿﻿﻿﻿  Порядок оплаты:

  • Работаю без предоплаты.
  • Оплата работы поэтапная, по факту, на карту приват банка, через безопасную сделку, или любым другим удобным для вас способом.
  • Если сотрудничаем первый раз: в отдельных случаях могу взять 20% предоплаты или попросить провести через безопасную сделку.
  • Во время работы всегда на связи, 24/7.

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  Связь со мной:

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLBootstrapFigmajQueryAjaxIllustratorSCSSSASSGulpPhotoshopПрототип сайтаReact.jsGit
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
KUCHRoman4345
29 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сказать как исправить ошибку в маленьком блоке на html
Отличный исполнитель ! Выполнил задание в кратчайшие сроки ! Все идеально ! РЕКОМЕНДУЮ !!!
Все отлично. Рекомендую!
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bojarchuk
Игорь 
48 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Здраствуйте. Необходимо сделать сайт.
Хорошая работа. Спасибо. Выполнил на день раньше срока. Всегда был на связи. Будем сотрудничать. Рекомендую!
Очень точно сформулировано задание - заказчик знает что хочет, оплата сразу после выполнения работы. Только положительные эмоции от работы с заказчиком - рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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gorodovoy
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Валентин — отличный исполнитель. Был постоянно на связи, пояснял что к чему (что очень важно) и выполнил все как и договаривались. Рад, что он откликнулся для выполнения моей задачи. Однозначно рекомендую!
Рекомендую! Замечательный заказчик и человек!
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guest_15465329741509
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Бызовый CSS + PHP скрипт отправки данных на емэйл для сайта.
Прекрасный исполнитель. Сайт сделал как надо, как просили. Уточняет - поэтому работа идет гладко и на высшем уровне. Сроки соблюдаются, сказал утром - сделал утром. Рекомендую
Хороший заказчик. Обсудили заказ, сроки, задачу. Нужно было отредактировать форму на лэндинге и сделать отправку данных формы на почту. Рабочий процесс проходил спокойно и быстро. Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
CSS помощь
Валентин мгновенно справился с работой, рекомендую!!
Спасибо за сотрудничество, рад был помочь! Рекомендую!
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