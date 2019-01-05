Качественная верстка. Создание сайтов под ключ, адаптивная, кроссбраузерная верстка, написание логики сайта, HTML5, CSS3, БЄМ, Flex, JavaScript.

 Моя работа — облегчать жизнь людям. Моя работа — делать их лучше(Стив Джобс). 

‍♂️ Обо мне:

Здравствуйте. Меня зовут Валентин, я занимаюсь Frontend разработкой и версткой сайтов. Люблю свою работу, всегда готов развиваться и посвящать этому свое время. Пишу чистый код c минимумом плагинов и дополнений. Делаю качественно и в обозначенные сроки. Работая со мной Вы экономите свое время, нервы и деньги.

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 Связь со мной:

Telegram: @grenvals

LinkedIn: Valentyn Dubin

Github: https://github.com/Grenvals

Email: [email protected]

Skype: live:.cid.efd14f3dcbda625c

Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения 24/7.

 Знания и навыки:

Разметки страницы - HTML5, CSS3, SASS, SCSS, KIT, PUG

- HTML5, CSS3, SASS, SCSS, KIT, PUG Программирования поведения и анимации - JavaScript, JQuery, Ajax

- JavaScript, JQuery, Ajax Адаптивная, кроссбраузерная верстка , responsive, использование спрайтов(по запросу)

, responsive, использование спрайтов(по запросу) Графические редакторы в которых работаю Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Avocode

в которых работаю Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Avocode Для управления контентом – WordPress, OpenCard

– WordPress, OpenCard Фреймворки (по требованию заказчика), Bootstrap/React(обсуждается отдельно).

(по требованию заказчика), Bootstrap/React(обсуждается отдельно). Сборка, система контроля версий : Git, Github, Gulp

: Git, Github, Gulp Провожу полномасштабное тестирование по тест-кейсам, созданным в процессе разработки проекта, для того, чтобы вы получили качественный продукт. + Тестирую перед сдачей на валидность W3C, в Google page speed (зеленая зона) и на кроссбраузерность.

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✅ Порядок работы:

Аналитика (определение целевой аудитории, типа, задач, которые сайт должен решать, ключевых особенностей функционала)

(определение целевой аудитории, типа, задач, которые сайт должен решать, ключевых особенностей функционала) Составление технического задания

Разработка прототипа сайта

Разработка дизайна. Дизайн — это не то, как продукт выглядит. Дизайн — это то, как он работает(Стив Джобс).

Дизайн — это не то, как продукт выглядит. Дизайн — это то, как он работает(Стив Джобс). Верстка.

Программирование сайта.

Тестирование.

Сдача проекта.

Во время работы всегда на связи, 24/7.

После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду. После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходниками.﻿

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 Гарантии на работу:

Работа будет выполнена в заданные сроки, в соответствии с требованиями.

Индивидуальный подход к работе над каждым проектом

Всегда на связи. Быстрый ответ на все вопросы и сообщения

В течение недели после сдачи проекта если есть мелкие правки, пожелания вношу их бесплатно.

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﻿﻿﻿﻿﻿ Порядок оплаты:

Работаю без предоплаты.

Оплата работы поэтапная, по факту, на карту приват банка, через безопасную сделку, или любым другим удобным для вас способом.

Если сотрудничаем первый раз: в отдельных случаях могу взять 20% предоплаты или попросить провести через безопасную сделку.

Во время работы всегда на связи, 24/7.

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 Связь со мной: