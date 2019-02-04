KUCHRoman4345

Снова порадовал. Исправил ошибку за час, когда другие фрилансеры говорили "Нууу... У опытного фрилансера как я займет 4-5 часов". Качество работы на 5. Он не только исправил ошибки, Но и исправил кучу багов. Со сроками вообще молчу. Буду рад в будущем работать с ним.