KUCHRoman4345

Роман Кучаров KUCHRoman4345

 
29 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
NIkitaZ456
Никита 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доложить о ошибке в js и рассказать как исправить
Рекомендую как заказчика, готового обратиться повторно,имея большой проект.
Снова порадовал. Исправил ошибку за час, когда другие фрилансеры говорили "Нууу... У опытного фрилансера как я займет 4-5 часов". Качество работы на 5. Он не только исправил ошибки, Но и исправил кучу багов. Со сроками вообще молчу. Буду рад в будущем работать с ним.
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NIkitaZ456
Никита 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Найти и исправить ошибку в ссылке
Рекомендую, как надежного заказчика, готового в любой момент дополнительно объяснить поставленную задачу. Все время на связи и всегда готов проследить ход выполнения работы для отсутствия будущих недопониманий и проблем!
Определенно РЕКОМЕНДУЮ ! Все сделал быстро и качественно. Сразу видно профессионал.
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Grenvals
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сказать как исправить ошибку в маленьком блоке на html
Все отлично. Рекомендую!
Отличный исполнитель ! Выполнил задание в кратчайшие сроки ! Все идеально ! РЕКОМЕНДУЮ !!!
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