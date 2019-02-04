KUCHRoman4345

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Нужно найти ошибку в подключении RedBeanPHP к сайту и сказать как исправить. Сайт на WordPress
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужно найти ошибку в подключении RedBeanPHP к сайту и сказать как исправить. Сайт на WordPress
На сайте ja-realty.ru я делаю поиск. В нем есть выпадалка. Она почему-то не работает. Нужно доложить о ошибке и рассказать как исправить.
На сайте ja-realty.ru проблема с кнопкой. Она не поднимается. Нужно найти и доложить о ошибке.
Нужно написать как исправить ошибку на сайте ja-realty.ru В блоках с недвижимостью фон описания серый, Хотя там указан белый фон. Оплата после выполнения