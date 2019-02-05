NIkitaZ456

Никита NIkitaZ456

 
24 годаРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Изучаю новые технологии веб-программирования каждый день

﻿Верстка макетов PSD, адаптивная Верстка, Верстка для мобильных устройств

  

Список навыков и умений по Верстки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • SASS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный и оптимизированный код.
  • Использование спрайтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
этапы работы: 

  • Общение по скайпу по поводу проекта с проработкой всех деталей работы;
  • Составление технического задания, примеры, прототипы;
  • Верстка;
  • Сдача проекта, проверка, доработки
  • утверждение и оплата
Email – [email protected]

Skype – live:xyk654

*Портфолио поможет оценить уровень моей работы

AndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSSASSВерстка макетаВерстка из PSDGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
KUCHRoman4345
29 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доложить о ошибке в js и рассказать как исправить
Снова порадовал. Исправил ошибку за час, когда другие фрилансеры говорили "Нууу... У опытного фрилансера как я займет 4-5 часов". Качество работы на 5. Он не только исправил ошибки, Но и исправил кучу багов. Со сроками вообще молчу. Буду рад в будущем работать с ним.
Рекомендую как заказчика, готового обратиться повторно,имея большой проект.
Ответный отзыв
KUCHRoman4345
29 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Найти и исправить ошибку в ссылке
Определенно РЕКОМЕНДУЮ ! Все сделал быстро и качественно. Сразу видно профессионал.
Рекомендую, как надежного заказчика, готового в любой момент дополнительно объяснить поставленную задачу. Все время на связи и всегда готов проследить ход выполнения работы для отсутствия будущих недопониманий и проблем!
Ответный отзыв