Изучаю новые технологии веб-программирования каждый день
Верстка макетов PSD, адаптивная Верстка, Верстка для мобильных устройств
Список навыков и умений по Верстки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- SASS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный и оптимизированный код.
- Использование спрайтов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Общение по скайпу по поводу проекта с проработкой всех деталей работы;
- Составление технического задания, примеры, прототипы;
- Верстка;
- Сдача проекта, проверка, доработки
- утверждение и оплата
Skype – live:xyk654
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Снова порадовал. Исправил ошибку за час, когда другие фрилансеры говорили "Нууу... У опытного фрилансера как я займет 4-5 часов". Качество работы на 5. Он не только исправил ошибки, Но и исправил кучу багов. Со сроками вообще молчу. Буду рад в будущем работать с ним.
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика, готового обратиться повторно,имея большой проект.
$3
10 баллов
5 лет назад
Определенно РЕКОМЕНДУЮ ! Все сделал быстро и качественно. Сразу видно профессионал.
Ответный отзыв
Рекомендую, как надежного заказчика, готового в любой момент дополнительно объяснить поставленную задачу. Все время на связи и всегда готов проследить ход выполнения работы для отсутствия будущих недопониманий и проблем!