$20
Нужно (желательно, сегодня) сверстать элементарный лендинг-пейдж (есть пример и все необходимое) с формой для заполнения. Работы максимум на 1 час. Оплата на ПриватБанк.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Нужно (желательно, сегодня) сверстать элементарный лендинг-пейдж (есть пример и все необходимое) с формой для заполнения. Работы максимум на 1 час. Оплата на ПриватБанк.
Есть php-форма, в которую нужно добавить капчу (reCaptcha, например) для проверки перед отправкой. Задолбали спамеры (: Работы на пару минут.