gorodovoy

Павел Белоусов gorodovoy

 
40 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лендинг

    $20

    Нужно (желательно, сегодня) сверстать элементарный лендинг-пейдж (есть пример и все необходимое) с формой для заполнения. Работы максимум на 1 час. Оплата на ПриватБанк.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Лендинг
Приятно было поработать. Отличный заказчик, никаких претензий. Рекомендую!
Руслан отлично справился с задачей. Выполнил как и договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв
Grenvals
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Рекомендую! Замечательный заказчик и человек!
Валентин — отличный исполнитель. Был постоянно на связи, пояснял что к чему (что очень важно) и выполнил все как и договаривались. Рад, что он откликнулся для выполнения моей задачи. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв