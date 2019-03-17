Создать сайт детских праздников

Добрый день! - Необходим дизайн и верстка LP (CSS + HTML + JS) по разработанному макету с мобильной адаптацией . Блоки и тексты уже продуманы. Ваша задача все красиво оформить, подобрать картинки/иконки и сверстать. - Подробности ...
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Необходимо сделать сайт детского кафе в Санкт-Петербурге. С элементам лендинга - заявка на обратный запрос, отзывы и т.д.. Оригинальный дизайн. На вордпрессе.
Присылайте портфолио, обсудим.
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