Одностраничный сайт-визитка "под ключ"

Добрый день! - Необходим дизайн и верстка LP (CSS + HTML + JS) по разработанному макету с мобильной адаптацией . Блоки и тексты уже продуманы. Ваша задача все красиво оформить, подобрать картинки/иконки и сверстать. - Подробности ...
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Нужно разработать лендинг в сжатые сроки. В понедельник необходимо предоставить макет, к вечеру вторника – готовый сайт. Адаптация под мобильные устройства не нужна.
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