Срочно: одностраничный сайт - приглашение на свадьбу

$50
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок516 просмотров
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Одностраничный сайт на свадбную тему.

Сделать шаблон и свертать. Можно и без движка

Из функций только выбор языка и форма обратной связи

по дизайну и функционалу -

1. пользователь выбирает язык

2. показывается открытка которая открывается

3. если пользователь принимает приглашение то открывается контактная форма

если нет то тоже открывается контактная форма

5 лет назад
ias2130
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
WMZ
Андрей быстро отклинулся, сделал в срок, буду работать дальше
Своевременная оплата. Четко поставленная задача. Хороший заказчик. Рекомендую.
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