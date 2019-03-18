Создание уникального веб-сайта!!!

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок236 просмотров
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Здравствуйте 

Необходимо создание уникального веб-сайта в течении 1-2 недель а также возможно его ведение в будущем ( пополнение коррекции добавления и тд )

Вот примеры сайтов которые нравятся:

Два языка румынский и английский 

Сайт достаточно простой главное концепция сайта ( дизайн ) Он однозначно должен отличаться от остальных 

Контент будет пополняться постепенно 

1-2 недели Срок

Вышлите свое резюме проекты кот выполнили и вопросы 

Спасибо 

5 лет назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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