Необходимо сделать сайт детского кафе в Санкт-Петербурге. С элементам лендинга - заявка на обратный запрос, отзывы и т.д.. Оригинальный дизайн. На вордпрессе. Присылайте портфолио, обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Необходимо создание уникального веб-сайта в течении 1-2 недель а также возможно его ведение в будущем ( пополнение коррекции добавления и тд )
Вот примеры сайтов которые нравятся:
Два языка румынский и английский
Сайт достаточно простой главное концепция сайта ( дизайн ) Он однозначно должен отличаться от остальных
Контент будет пополняться постепенно
1-2 недели Срок
Вышлите свое резюме проекты кот выполнили и вопросы
Спасибо
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