Создание уникального веб-сайта!!!

Имеется [url=http://legincave.com]сайт [/url]на opencart. Сайт продажи кроссовок Задачи, возможно можно разбить на несколько подзадач, пока список такой: По графике: - По схожей стилистке нужно нарисовать 5 блоков, (под шапкой, два левых и два правых) Разное: - Нужно пофиксить расположение логотипа ...