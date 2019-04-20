Привести в порядок сайт для продаж.

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки191 просмотр
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Имеется сайт на opencart.  Сайт продажи кроссовок

Задачи, возможно можно разбить на несколько подзадач, пока список такой:

По графике:

- По схожей стилистке нужно нарисовать 5 блоков, (под шапкой, два левых и два правых)

Разное:

- Нужно пофиксить расположение логотипа в шапке

- убрать авторство шаблона (cartfull)

- прикрутить аддон позволяющий выводить товар по размеру

- прикрутить оплату LiqyPay

- ssl сертификат для сайта? (не знаю нужно ли)

- возможное обнаружение и фикс багов

СЕО:

нужен аудит, чтоб определить и назначить задачи

Итоговая цель: сделать сайт который продаёт.

ПС: То что всё стоит денег понимаю, готов платить отедельно по каждому пункту.

5 лет назад
Saldoran
Богдан 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mr-robot90
Даниил 
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
$155
3 дня
WMZ
Отзыв недоступен.
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