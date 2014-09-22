Переделка старого сайта под ключ

Задача: сделать имеющейся сайт - более современным, удобным по расположению меню, стильным и приятным для просмотра. использовать можно как шаблон сайта в основных цветах: синий, голубой, желтые элементы.

Содержание текстов и фото меняться не будет, только проверять текст будут на наличие ошибок,

также добавиться фото галерея с удобным модулем просмотра,

и книга в формате пдф - чтобы не было возможности скачать, а только просмотреть.

сайт будет выполнен только на русском языке.

старый сайт находиться на доменном имени http://sovetgen.kz/home.php

нравятся сайты:

http://www.knb.kz/

http://emer.gov.kz/