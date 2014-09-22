Переделка старого сайта под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок272 просмотра

Задача: сделать имеющейся сайт - более современным, удобным по расположению меню, стильным и приятным для просмотра. использовать можно как шаблон сайта в основных цветах: синий, голубой, желтые элементы.

Содержание текстов и фото меняться не будет, только проверять текст будут на наличие ошибок,

также добавиться фото галерея с удобным модулем просмотра,

и книга в формате пдф - чтобы не было возможности скачать, а только просмотреть.

сайт будет выполнен только на русском языке.

старый сайт находиться на доменном имени http://sovetgen.kz/home.php

нравятся сайты:

http://www.knb.kz/

http://emer.gov.kz/

11 лет назад
Sunray14
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$200
7 дней
Добрый день! Хочу начать сразу с того что работа с Артуром это очень приятный процесс, очень рекомендую остановить выбор именно на нем человек знает свое дело. Данный исполнитель очень внимателен, быстро реагирует на изменения которые просит внести заказчик, рекомендует сам то что видит необходимо сделать на сайте. Также хочу отметить не мало важно он доступен всегда и всегда вовремя отвечает на вопросы, оперативен и инициативен. С первого раза, когда мы начали работать Артур выяснил все детали о проекте -ничего не упустил это говорит о его профессионализме и вдумчивости (заинтересованности в проекте). Мы делали сайт под ключ меняли дизайн вышло все в срок. Я планирую работать с Артуром и дальше в других проектах так как вижу это надежный партнер. Очень рекомендую.
Отличное сотрудничество с Варварой по данному проекту. Спасибо!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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