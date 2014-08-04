Сделать сайт-зеркало

Необходимо сделать зеркало для skidkabum.ru.

Есть выгрузки:

skidkabum.ru/rss

skidkabum.ru/rss/all

skidkabum.ru/rss/kuponator

Требования:

нужна лента акций в 1 колонку.

В каждой строке - картинка, рядом короткое описание, цена, скидка и кнопка "Подробнее" для перехода на страницу акцию на сайте.

Как пример, можно взять купонный агрегатор Купонгид - только нужно сделать гораздо проще.