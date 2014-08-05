Landing page

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно сделать копию landing page http://pilasales.in.ua/

Только вместо пил вставить два блендера:

http://domadom.com.ua/item/blender_stacionarnyjj_kf0603s_krauff--96-196-506/

http://domadom.com.ua/item/blender_stacionarnyjj_kf0605s_krauff--96-196-558/

Бюджет на работу - 10$

11 лет назад
new4sales
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

booyokkk
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё отлично! Landing page сделан хорошо и быстро.
Хороший человек, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

booyokkk
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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