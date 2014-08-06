Нужно несколько лэндингов на товары магазина

Товаров достаточно много, на каждый хотим создать лэндинг. Поэтому бюджет на каждый ограничен 100$. Это должно быть не так, что есть шаблон в который просто картинки вставляем и тексты - такое у нас уже есть. Нужен именно тематический дизайн, тематический лэндинг под товар.