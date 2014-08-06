Нужно несколько лэндингов на товары магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок232 просмотра

Товаров достаточно много, на каждый хотим создать лэндинг. Поэтому бюджет на каждый ограничен 100$. Это должно быть не так, что есть шаблон в который просто картинки вставляем и тексты - такое у нас уже есть. Нужен именно тематический дизайн, тематический лэндинг под товар.

11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$85
2 дня
Спасибо, Андрею. Действительно красивый лэндинг сделал, не просто какое-то шаблонное замусоленное нечто, а красивый и тематический сайт. Будем продолжать работу.
Отличный заказчик, рекомендую! Чёткие задания, всегда на связи. Сразу отвечает, если есть вопросы. Своевременная оплата. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Туристический каталог

    Здравствуйте. Нужно разработать сайт с нуля. Туристический каталог (площадка) обьявлений включающий экскурсии, туры, отели, места шоппинга, трансфер, услуги переводчика и т.д. в любых странах и городах. Объявления выкладывают непосредственно гиды, менеджеры, переводчики после ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создание сайта-визитки

    Необходимо создать сайт. Продукция котлы. Есть каталог и буклеты в эл. виде. Логотип. Определена палитра сайта. Продукции не много. Необходим дизайн, наполнение и исполнение.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта.

    $53

    Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта клуба по интересам

    $1000

    Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восстановить работу сайта

    Проблема с сайтом: http://seduce-her-tonight.ru, необходимо помочь восстановить работу сайта. Админка не доступна, проблема с одним из плагинов. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Ваш скайп

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен лединг

    Нужен лединг для продаж квартир в жилом комплексе. Примерно такой http://evro-tver.ru/ только чистый одностраничник. Пишите стоимость и сроки.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна переработка сайта на основе bitrix

    $250

    Нужно переоформление и доработка сайта. Изменение и добавление страниц (разделов) с информацией на сайте. Есть действующий сайт, который мы бы хотели использовать как образец. Дополнительная информация в ЛС .

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад