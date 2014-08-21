Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.
Требуется создание сайта-визитки
Необходимо создать сайт. Продукция котлы.
Есть каталог и буклеты в эл. виде. Логотип. Определена палитра сайта.
Продукции не много.
Необходим дизайн, наполнение и исполнение.
Выбранный исполнитель
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