Требуется создание сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен23 заявки242 просмотра

Необходимо создать сайт. Продукция котлы.

Есть каталог и буклеты в эл. виде. Логотип. Определена палитра сайта.

Продукции не много.

Необходим дизайн, наполнение и исполнение.

11 лет назад
ilra
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wsua
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Понравилась работа ребят. Срок исполнения даже быстрее чем договаривались. Все пожелания были оперативно внесены на сайт. Рекомендую.
Отлично сработали! Адекватный заказчик, с понятным виденьем проекта. Оплата в срок. Четкое ТЗ

Заявки фрилансеров

wsua
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта.

    $53

    Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта клуба по интересам

    $1000

    Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восстановить работу сайта

    Проблема с сайтом: http://seduce-her-tonight.ru, необходимо помочь восстановить работу сайта. Админка не доступна, проблема с одним из плагинов. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Ваш скайп

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен лединг

    Нужен лединг для продаж квартир в жилом комплексе. Примерно такой http://evro-tver.ru/ только чистый одностраничник. Пишите стоимость и сроки.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна переработка сайта на основе bitrix

    $250

    Нужно переоформление и доработка сайта. Изменение и добавление страниц (разделов) с информацией на сайте. Есть действующий сайт, который мы бы хотели использовать как образец. Дополнительная информация в ЛС .

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист. Php, jQuery, ajax, mysql.

    $2500

    Доброго времени. Требуется веб программист для разработок различных проектов с нуля. Требования: 1. Хорошее знание ООП, опыт работы на любых фреймворках приветствуется 2. Знание Javascript, jQuery, желательно знание ...

    AJAXJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание прототипов сайта в axure

    В приложении прототипы на магазин. Его нужно доработать (дорисовать прототипы) для адаптивной версии. На последних трёх страницах попытки прототипировщика сделать адаптации, но сейчас это пример "как делать не надо". ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад