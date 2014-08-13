Создание прототипов сайта в axure

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Завершен1 заявка154 просмотра

В приложении прототипы на магазин.

Его нужно доработать (дорисовать прототипы) для адаптивной версии.

На последних трёх страницах попытки прототипировщика сделать адаптации, но сейчас это пример "как делать не надо".

Под адаптивностью понимается следующее. Нужно учесть то, что сайт может и будет открываться с мобильных устройств (смартфоны, планшеты), и представление сайта на этих устройствах должно быть максимально удобным для покупателя.

Чтоб не требовалось увеличивать/уменьшать масштаб, целиться мизинцем в микро-кнопки. Чтоб не было интерфейсных элементов, которые "реагируют на наведение". Чтоб не требовалось прокрутить 5 метров страницы вниз, чтоб увидеть все товары или пролистать список дальше. Аналогично не должно требоваться прокрутить 5 метров страницы вверх, чтоб добраться до кнопок навигации.

По устройствам ориентируемся на 4-5 айфон и предпоследний (и старее) айпад.

Есть общее пожелание к дизайну - это много воздуха, большие фоновые картинки и тп - то, что сейчас в тренде в еропейских магазинах.Поэтому и прототипы для PC делались по готовым шаблонам европейцев. В нашей стране так не очень принято, но этот заказчик созрел до правильного дизайна.

Было бы хорошо пронести эту идею и в мобильной версии.

В остальном прямых прям требований не сформировано.

14 страниц:

1. Главная

2. Подразделы каталога

3. Каталог товаров

4. Страница товара

5. Личный кабинет: Корзина товаров

6. Личный кабинет: Страница прошлых заказов (список)

7. Личный кабинет: Страница одного заказа

8. Личный кабинет: Личные данные

9. Личный кабинет: Wish-лист

10. Результаты поиска (отличие от каталога в группировке по выбранному признаку (например по типам товаров)

11. Информационные страницы (О компании, Юр. информация и тд)

12. Страница контактов

13. Оформление заказа

14. Подтверждение заказа

Писать только здесь, в личке не увижу.

11 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

topcenter-pro
Артем 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
8 дней
Все отлично. Прототипы были сделаны грамотно и с умом, были заданы нужные вопросы, в проблемных зонах и предложены способы реализации. Рекомендую.
Работа с Анатолием по данному проекту была достаточно продуктивной. Понятно сформулированные цели, быстрые ответы на вопросы (не смотря на очень большую разницу во времени), своевременная оплата. Рекомендуя как внимательного и добросовестного заказчика.

Заявки фрилансеров

topcenter-pro
Артем 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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