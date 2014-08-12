Нужен лэндинг на тему копия IPhone

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Закрыт7 заявок167 просмотров

Нужен красивый лэндинг, быстро и качественно.

Пример: http://якопия.рф/p1/5/ - только сделать посимпатичнее)

11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amiweb
Рустам 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
2 дня
Хорогий лэндинг вышел )
Задача поставлена на очень высоком уровне! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

amiweb
Рустам 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад

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