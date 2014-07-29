Сайт для размещения в TOR

Требуется создать несложный сайт на php под ключ. Имеется техзадание содержащее алгоритм функционирования сайта и требования к нему. Бюджет и сроки согласовываются с исполнителем по итогам составления техзадания. Составление тех задания оплачивается отдельно. Позиции по использованию стандартной CMS или самописной, в данный момент нет. Большое значение имеет безопасность сайта. В случае привлечения исполнителем иных специалистов, данные о привлеченных специалистах должны быть предоставлены Заказчику. В последствии требуется постоянная техподдержка.

Уважаемые господа! В настоящий момент прорабатывается ТЗ. Принципиальная позиция - не использовать полностью саомписное ПО. Основной приоритет - безопасность сайта.

Если есть опыт решения - рады будем сотрдуничеству - пишите на [email protected].

Просто реклама услуг будет удаляться.