Сайт под ключ.

Нужен сайт по функционалу как этот

http://beastinvest.su.

То есть он должен учитывать клиентов в базе. + нужно будет прикрутить платежку.

Пишите те кто делал такое. Желательно сразу ссылкой пример того, что по функционалу схоже. Предлагайте стоимость и сколько займет времени.