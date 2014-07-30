Нужен сайт с простым дизайном.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки243 просмотра

http://nwld.ru/ Нужно сделать подобие сайта, но на движке WordPress. Думаю эта работа для профи займет не много времени. Наполнение сайта буду делать сам мне главное настроить функционал ! Цена договорная.

WordPress
11 лет назад
WICING1
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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