Необходимо создать сайт с каталогом товаров на Joomla. В перспективе должна быть возможность доработки до интернет-магазина. Есть техзадание. На сайте будет: -Слайдер на главной странице -Каталог товаров с ценами – 70 товаров. ...
Нужен сайт с простым дизайном.
http://nwld.ru/ Нужно сделать подобие сайта, но на движке WordPress. Думаю эта работа для профи займет не много времени. Наполнение сайта буду делать сам мне главное настроить функционал ! Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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