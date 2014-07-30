Добрый день! Нужен исполнитель для создания сайта-визитки. Сайт небольшой - 5 страниц (главная, услуги, цены, отзывы, контакты) - статические страницы. И еще должна быть категория Статьи (5-10 статей), она должна быть обновляемой. ...
Создание шаблонных сайтов
Ищем исполнителей, готовых за разумную цену делать шаблонные сайты - сателлиты на CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Drupal, MODx.
Требуется подобрать шаблон, установить его, сделать работающее меню и наполнить полученный шаблонный сайт-сателлит 500 любыми готовыми статьями на эту же тематику.
Тематики и количество требуемых сателлитов по каждой:
1) Грузоперевозки - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
2) Стоматология - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
3) Страхование - 150 сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
4) Пассажирские перевозки и такси - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
5) Заправка картриджей - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
6) Ремонт оргтехники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
7) Ателье - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
8) Ремонт обуви и одежды – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
9) Эвакуация автомобилей – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
10) Строительство - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
11) Ремонт квартир - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
12) Юриспруденция - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
13) Кредитование - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
14) Медицина - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
15) Авторемонт, автосервис - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
16) Бизнес - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
17) Туризм - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
18) Спорт - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
19) Бухгалтерия - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
20) Компьютерная помощь на дому - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
21) Продажа компьютерной и мобильной техники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
22) Недвижимость - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
23) Промышленность - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
24) Финансы - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
25) Развлечения, отдых - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников
Итого нам требуется 3200 простых шаблонных сателлитов на любом удобном движке.
В предложении просьба указывать какие тематики Вам интересны и Вашу цену за один шаблонный сайт - сателлит на требуемую тематику, с наполнением 500-ми статьями (копипаст)
Уникализацией статей мы будем заниматься самостоятельно.
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