Создание шаблонных сайтов

Ищем исполнителей, готовых за разумную цену делать шаблонные сайты - сателлиты на CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Drupal, MODx.

Требуется подобрать шаблон, установить его, сделать работающее меню и наполнить полученный шаблонный сайт-сателлит 500 любыми готовыми статьями на эту же тематику.

Тематики и количество требуемых сателлитов по каждой:

1) Грузоперевозки - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

2) Стоматология - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

3) Страхование - 150 сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

4) Пассажирские перевозки и такси - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

5) Заправка картриджей - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

6) Ремонт оргтехники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

7) Ателье - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

8) Ремонт обуви и одежды – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

9) Эвакуация автомобилей – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

10) Строительство - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

11) Ремонт квартир - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

12) Юриспруденция - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

13) Кредитование - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

14) Медицина - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

15) Авторемонт, автосервис - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

16) Бизнес - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

17) Туризм - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

18) Спорт - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

19) Бухгалтерия - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

20) Компьютерная помощь на дому - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

21) Продажа компьютерной и мобильной техники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

22) Недвижимость - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

23) Промышленность - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

24) Финансы - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

25) Развлечения, отдых - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

Итого нам требуется 3200 простых шаблонных сателлитов на любом удобном движке.

В предложении просьба указывать какие тематики Вам интересны и Вашу цену за один шаблонный сайт - сателлит на требуемую тематику, с наполнением 500-ми статьями (копипаст)

Уникализацией статей мы будем заниматься самостоятельно.