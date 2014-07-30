Создание шаблонных сайтов

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Закрыт18 заявок296 просмотров

Ищем исполнителей, готовых за разумную цену делать шаблонные сайты - сателлиты на CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Drupal, MODx.

Требуется подобрать шаблон, установить его, сделать работающее меню и наполнить полученный шаблонный сайт-сателлит 500 любыми готовыми статьями на эту же тематику.

Тематики и количество требуемых сателлитов по каждой:

1) Грузоперевозки - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

2) Стоматология - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

3) Страхование - 150 сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

4) Пассажирские перевозки и такси - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

5) Заправка картриджей - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

6) Ремонт оргтехники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

7) Ателье - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

8) Ремонт обуви и одежды – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

9) Эвакуация автомобилей – 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

10) Строительство - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

11) Ремонт квартир - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

12) Юриспруденция - 50 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

13) Кредитование - 200 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

14) Медицина - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

15) Авторемонт, автосервис - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

16) Бизнес - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

17) Туризм - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

18) Спорт - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

19) Бухгалтерия - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

20) Компьютерная помощь на дому - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

21) Продажа компьютерной и мобильной техники - 100 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

22) Недвижимость - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

23) Промышленность - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

24) Финансы - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

25) Развлечения, отдых - 150 шаблонных сателлитов по 500 статей подходящих по тематике и просто скопированных с других источников

Итого нам требуется 3200 простых шаблонных сателлитов на любом удобном движке.

В предложении просьба указывать какие тематики Вам интересны и Вашу цену за один шаблонный сайт - сателлит на требуемую тематику, с наполнением 500-ми статьями (копипаст)

Уникализацией статей мы будем заниматься самостоятельно.

DLEDrupalJoomlaMODXWordPress
11 лет назад
getweb
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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