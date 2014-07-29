Нужен красивый лэндинг, быстро и качественно. Пример: http://якопия.рф/p1/5/ - только сделать посимпатичнее)
Собрать сайт-визитку
Добрый день!
Нужен исполнитель для создания сайта-визитки.
Сайт небольшой - 5 страниц (главная, услуги, цены, отзывы, контакты) - статические страницы. И еще должна быть категория Статьи (5-10 статей), она должна быть обновляемой.
С меня:
1. Тексты для всех страниц, статьи, фото
2. Доступ на хостинг
3. Пожелания к шаблону.
От вас:
1. Подобрать шаблон (можем вместе подобрать)
2. Поменять лого и шапку.
3. Настроить шаблон под нашу визитку.
4. Добавить весь контент на сайт.
5. Установить на хостинг.
Опыт желателен.
Пишите, сколько по деньгам хотите за такую работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется создать несложный сайт на php под ключ. Имеется техзадание содержащее алгоритм функционирования сайта и требования к нему. Бюджет и сроки согласовываются с исполнителем по итогам составления техзадания. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Проект Необходимо разработать сайт похожий на http://selims.ru/ Заниматься будет только арендой:сдам/сниму. На сайте будет каталог объектов недвижимости, карточка объекта, текстовые страницы, возможно интерактивная карта с объектами. Пользователь как в интернет-магазине при ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт по функционалу как этот http://beastinvest.su. То есть он должен учитывать клиентов в базе. + нужно будет прикрутить платежку. Пишите те кто делал такое. Желательно сразу ссылкой пример ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен сайт визитка юридической фирмы ООО"де-юре" Предприятие оказывает услуги по гражданским спорам, услуги адвоката, сопровождение сделок с недвижимостью, аутсорсинговые услуги для предприятий.Завершен11 лет назад
Дизайн псд, вёрстка, программная часть, натяжка, заливка, тестирование. ТЗ прикладываю. СРОКИ ГОРЯТ Шаблонный вариант не интересует! Макет должен быть современным, глянцевым, на высоком уровне!Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вот этот ужас http://5dcine.es/ превратить в современный сайт. Themeforest и CMS приветсвуются. Структура разделов остается. От вас тз на тексты и фотографии. Бюджет достаточно гибкий ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется копия сайта shar2dacrop2chem.com (реальный адрес без "2" в имени). Доступа к оригиналу нет. В дальнейшем вся инфа на новом сайте будет замещена русским языком => CMS на ваш выбор. ...Завершен11 лет назад
- $250
пример: vot*on*do*m *com Идея-такая, дизайн может быть другим. Нужно настроить парсинг с сайтов недвижимости (или взаимодействовать со спецами в этом вопросе), и платежную систему. Пишите Ваши предложения и цены!Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо сделать сайт на 2-3 страницы. Требования к сайту: 1. Главная страница – красивый дизайн с текстом (текст есть) 2. Страница с формой обратной связи CMS желательно wordpress. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад