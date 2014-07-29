Собрать сайт-визитку

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Закрыт36 заявок228 просмотров

Добрый день!

Нужен исполнитель для создания сайта-визитки.

Сайт небольшой - 5 страниц (главная, услуги, цены, отзывы, контакты) - статические страницы. И еще должна быть категория Статьи (5-10 статей), она должна быть обновляемой.

С меня:

1. Тексты для всех страниц, статьи, фото

2. Доступ на хостинг

3. Пожелания к шаблону.

От вас:

1. Подобрать шаблон (можем вместе подобрать)

2. Поменять лого и шапку.

3. Настроить шаблон под нашу визитку.

4. Добавить весь контент на сайт.

5. Установить на хостинг.

Опыт желателен.

Пишите, сколько по деньгам хотите за такую работу.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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