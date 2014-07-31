Необходимо выполнить два сайта на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки313 просмотров

Здравствуйте, дорогие фрилансеры.

На выходе должно получится два сайта для компании, работающие на WordPress. Разделы на сайте типичные:

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Должна быть форма авторизации, возможность скачки документов, а также возможность работы сайта на нескольких языках. Сайт должен выполнить в современном стиле "прокрутка вниз".

Необходимо выполнить простые действия:

1. Выбрать платный шаблон под WordPress

2. С учетом тз адаптировать его под систему управления

3. Работа с доменом/хостингом

4. Наполнение контентом

5. Сдача сайта путем передачи всех доступов, в т.ч. и к админке.

Если вы опытный исполнитель, который за адекватные деньги может выполнить вышеизложенные задачи - пишите, обсудим детали.

С заявкой прошу писать примерный срок и стоимость услуги, а также ваше портфолио.

Благодарю.

WordPress
11 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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