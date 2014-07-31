Необходимо выполнить два сайта на WordPress.

Здравствуйте, дорогие фрилансеры.

На выходе должно получится два сайта для компании, работающие на WordPress. Разделы на сайте типичные:

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Должна быть форма авторизации, возможность скачки документов, а также возможность работы сайта на нескольких языках. Сайт должен выполнить в современном стиле "прокрутка вниз".

Необходимо выполнить простые действия:

1. Выбрать платный шаблон под WordPress

2. С учетом тз адаптировать его под систему управления

3. Работа с доменом/хостингом

4. Наполнение контентом

5. Сдача сайта путем передачи всех доступов, в т.ч. и к админке.

Если вы опытный исполнитель, который за адекватные деньги может выполнить вышеизложенные задачи - пишите, обсудим детали.

С заявкой прошу писать примерный срок и стоимость услуги, а также ваше портфолио.

Благодарю.