Нужно создать фриланс биржу

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок256 просмотров

Нужно создать сайт на подобие fl.ru, weblancer.net, odesk.com.

На данном сайте пользователи должны иметь возможность публиковать работы, подавать заявки на работы, иметь собственные страницы, где будут описаны их навыки и оценки и отзывы c предыдущих проектов. Также пользователи должны иметь возможность обмениваться сообщениями. Должна быть возможность сортировки работ по странам.

Также к этому нужно будет сделать мобильное приложение (iOS, Android) (можно не native) для обмена сообщениями между исполнителем и клиентом и просмотра работ. Для мобильного приложения можно использовать PhoneGap.

Везде должен использоваться https.

Дизайн не требуется. Можно просто использовать Bootstrap или нечто подобное.

Сайт должен быть сделан на английском языке.

В своих заявках указывайте цену (отдельно для сайта и мобильного приложения) и ориентировочное время выполнения. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!

AndroidBootstrapiOS
11 лет назад
d_petro
Петро 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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