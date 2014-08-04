Бриф на сайт во вложении. Системами управления сайтом не владею, желательно объяснить ключевые моменты. Основные что необходимо менять (ежемесячно) - акции на сайте, пополнение фото работ. В остальном сайт неизменен. 3 этапа: ...
Нужно создать фриланс биржу
Нужно создать сайт на подобие fl.ru, weblancer.net, odesk.com.
На данном сайте пользователи должны иметь возможность публиковать работы, подавать заявки на работы, иметь собственные страницы, где будут описаны их навыки и оценки и отзывы c предыдущих проектов. Также пользователи должны иметь возможность обмениваться сообщениями. Должна быть возможность сортировки работ по странам.
Также к этому нужно будет сделать мобильное приложение (iOS, Android) (можно не native) для обмена сообщениями между исполнителем и клиентом и просмотра работ. Для мобильного приложения можно использовать PhoneGap.
Везде должен использоваться https.
Дизайн не требуется. Можно просто использовать Bootstrap или нечто подобное.
Сайт должен быть сделан на английском языке.
В своих заявках указывайте цену (отдельно для сайта и мобильного приложения) и ориентировочное время выполнения. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!
Заявки фрилансеров
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