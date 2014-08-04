Разработка сервиса для риэлторов

Добрый вечер!

Ищу исполнителя, интересуют примерные цены и сроки, подробное ТЗ обговаривается с исполнителем.

Краткое ТЗ: Я не совсем пунктуален в некоторых вопросах, но попробую описать краткую суть: На сервере будет база данных с телефонными номерами клиентов, номера эти будут поступать на сервис через ip телефонию по ссылке, на сервисе скрипт будет обрабатывать входящие данные и записывать в базу данных. Так же будет панель управления для пользователя и администратора. Администратору для редактирования базы данных, а пользователю для покупки контактов. Пользователь заходит на сайт - регистрируется, покупает доступ (нужно решить вопрос по поводу платежной системы), и через критерии поиска делает выборку из базы данных согласно своему тарифу.