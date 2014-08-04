Создание сайта магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт41 заявка249 просмотров

Необходимо создать сайт (точнее витрину магазина) на любой бесплатной CMS для магазина спортивных товаров. На сайте долен быть представлен ассортимент товаров и форма заказа при выборе того или иного вида товара.

Срок исполнения 20-25 дней с момента согласования ТЗ.

11 лет назад
kilowattnick
Илья 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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