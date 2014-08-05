Создание LendingPage

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок187 просмотров

Требуется разработать LendingPage.

Интересует сколько будут стоить работы и затраты времени на создание подобного сайта http://www.mirndv.ru/obj/zhk-gorod-masterov.htm

11 лет назад
Realty-Service
Игорь 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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