Новостной портал с нуля под ключ. Ориентир: http://premium.themolitor.com/?theme=thedailypress Но довольно много дополнений и корректировок

Дополнительно к нему каталог заведений: http://themeforest.net/item/atlas-directory-listin... full_screen_preview/5736374

Потом совместить все это и на выходет один сайт

В заявке просьба указать:

-контакты для связи

-ориентировочная стоимость

-местонахождение

-портфолио ссылка

Обязательно местонахождение в Беларуси (желательно Минск).