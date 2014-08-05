Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на ...
Создать сайт на ВП
Все инфо в файлах, есть шаблон нужно по нему сделать сайт для репетиторов подобный preply.com
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создать сайт каталог на Wordpress или другом движке с более подходящим функционалом Подробности в личкеСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
сделать по дизайну как http://german.kz/ сделали новый логотип теперь сайт поменяем. контент не меняется, необходимо добавить 1. обратный звонок 2. сделать расположение кнопок как на http://german.kz/ 3. прокрутку ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать LendingPage. Интересует сколько будут стоить работы и затраты времени на создание подобного сайта http://www.mirndv.ru/obj/zhk-gorod-masterov.htmСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Тз прилагаю Интересует цена, сроки, cmsСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработка сайта клона turboliker.ru От вас сроки, ценаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день, есть готовая верстка интернет магазина ее нужно поставить на Битрикс Малый Бизнес работаем достаточно быстро,так как ваши коллеги сорвали мне сроки работаем по договору ,аванс получите когда я увижу готовый ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать сайт на WordPress, используя расширения EventEspresso, и мобильное приложение (только для iOS), используя расширения Apppresser. Также нужно сделать возможность продажи электронных билетов на различные события, интегрировать Google Maps и социальные медиа (Facebook). ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Новостной портал с нуля под ключ. Ориентир: http://premium.themolitor.com/?theme=thedailypress Но довольно много дополнений и корректировок Дополнительно к нему каталог заведений: http://themeforest.net/item/atlas-directory-listin... full_screen_preview/5736374 Потом совместить все это и на выходет один сайт ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно создать виделканал на Ютубе с несколькими разделами: Название канала: ЕФИМ ШАБШАЙ Разделы: 1 ТЕАТР 2 ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК 3 СИСТЕМА UPGRADE SHAB-SHAI 4 ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад