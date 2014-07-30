$5000
Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено Писать только в проект
Сайты «под ключ»64 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено Писать только в проект
создать логотип+фирменный стиль для сайта http://www.studia-am.ru/, работа по договору, предоплата 40%, ТЗ будет предоставлено исполнителю, Бюджет - 50000 тыс рублей