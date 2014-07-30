ST-A

Андрей ST-A

 
50 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт

    $5000

    Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено Писать только в проект

    Сайты «под ключ»64 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип+фирменный стиль

    $145

    создать логотип+фирменный стиль для сайта http://www.studia-am.ru/, работа по договору, предоплата 40%, ТЗ будет предоставлено исполнителю, Бюджет - 50000 тыс рублей

    Фирменный стиль34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад