Сайт база собственников по недвижимости

Нужно сделать сайт с пополняемой базой и доступом по паролю для клиентов

Возможно привязать платежную систему на сайт

Можно в форме лендинга с переходом в вариант базы

Клиент покупает доступ к базе и напрямую связывается с хозяинами квартир для дальнейшей аренды

Клиенту не нужно платить агентам деньги

Аналоги : http://docian.ru/ http://megabaz.ru/advert bazavashdom.ru