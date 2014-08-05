Нужно сделать сайт ( продающая страница или мини сайт ) Тематика : социальная карта студента kartastudent.org/ , studcard.me/ , metrokart.ru/ Обязательно что бы отличался и был лучше Сроки- не более 10 дней
Каталог товаров на Yii
Требуется за пару дней реализовать базовый функционал состоящий из 3 пунктов
1. Каталог с фильтрами
2. Импорт товара и картинок из экселя и папки с фотками (заливается на сервер)
3. Корзина
Все надо седлать до пятницы вечера. С последующей доработкой и доводкой до ума за отдельную плату.
Стили админки есть http://ashobiz.asia/mac5/macadmin/
Библиотека для стилей http://bootstrap3.pascal-brewing.de/
В прикрепленных образец странички исполнителю дам верстку и все материалы
Выбор по отзывам + бюджету
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