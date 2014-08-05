Каталог товаров на Yii

Требуется за пару дней реализовать базовый функционал состоящий из 3 пунктов

1. Каталог с фильтрами

2. Импорт товара и картинок из экселя и папки с фотками (заливается на сервер)

3. Корзина

Все надо седлать до пятницы вечера. С последующей доработкой и доводкой до ума за отдельную плату.

Стили админки есть http://ashobiz.asia/mac5/macadmin/

Библиотека для стилей http://bootstrap3.pascal-brewing.de/

В прикрепленных образец странички исполнителю дам верстку и все материалы

Выбор по отзывам + бюджету