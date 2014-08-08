Необходимо создать сайт функционал весь как у auto.ru Пишите ваши предложения.
Создание сайта-каталога
Нужно создать сайт-каталог по функционалу повторяющий сайт readymotors.ru.
Дизайн будет предоставлен (дизайн будет очень похож).
Единственное, что не нужно реализовывать на сайте, так это раздел:
А также раздел "Блог" (там будет просто список статей, а не блог).
По сути сайт представляет из себя каталог с фильтром:
http://readymotors.ru/?s=~&tfseekfid=main_search
На странице каждого товара будет аналогичная страница:
http://readymotors.ru/vehicle/nissan-micra-1-2-comfort-2005_20140705
Нужно обратить внимание на блоки:
- Дополнительное оборудование
- Комплектация
В данные блоки администратор сможет выставлять галочки напротив пунктов, которые будут вноситься в данные блоки (и также можно будет добавлять новые пункты).
Блоки: "История авто" и "Результаты тех.экспертизы" - просто текстовые блоки
Блок "Документы" - загрузка PDF файлов.
Строки в таблицы также должны добавляться легко администратором (не создание таблицы каждый раз, а желательно более удобный способ.
Обязательно нужно оставить кнопку "Сохранить", которая по сути выполняет функцию "Добавить в избранное".
Интересует цена, сроки и CMS
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