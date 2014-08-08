Создание сайта-каталога

Нужно создать сайт-каталог по функционалу повторяющий сайт readymotors.ru.

Дизайн будет предоставлен (дизайн будет очень похож).

Единственное, что не нужно реализовывать на сайте, так это раздел:

http://readymotors.ru/promo/

А также раздел "Блог" (там будет просто список статей, а не блог).

По сути сайт представляет из себя каталог с фильтром:

http://readymotors.ru/?s=~&tfseekfid=main_search

На странице каждого товара будет аналогичная страница:

http://readymotors.ru/vehicle/nissan-micra-1-2-comfort-2005_20140705

Нужно обратить внимание на блоки:

- Дополнительное оборудование

- Комплектация

В данные блоки администратор сможет выставлять галочки напротив пунктов, которые будут вноситься в данные блоки (и также можно будет добавлять новые пункты).

Блоки: "История авто" и "Результаты тех.экспертизы" - просто текстовые блоки

Блок "Документы" - загрузка PDF файлов.

Строки в таблицы также должны добавляться легко администратором (не создание таблицы каждый раз, а желательно более удобный способ.

Обязательно нужно оставить кнопку "Сохранить", которая по сути выполняет функцию "Добавить в избранное".

Интересует цена, сроки и CMS