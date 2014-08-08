Сделать сайт с каталогом товаров на WordPress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок188 просмотров

Необходимо создать сайт с каталогом товаров на готовом шаблоне WordPress.

Есть сайт на WordPress с залитым шаблоном.

Нужно доработать этот сайт и добавить контент.

Контент берется с сайтов поставщиков продукции (6 поставщиков).

В шаблон добавить страницы выбора бренда, выбора линейки товара и сами товары.

На сайте должно быть:

-Слайдер на главной странице (нужно доделать)

-30 страниц с небольшими текстами - описания брендов, рекламный текст, 2 публикации в прессе и т.п.

-Каталог товаров с ценами – 70 товаров.

-Галерея фотографий – 26 шт. (сертификаты товаров, все есть в готовом виде, только выложить)

-Галерея видеороликов – 6–8 роликов

-Форма обратной связи

-Расположение магазина на карте

-4 Кнопки социальных сетей

-Поиск по сайту

-Карта сайта

Подробности описаны в техзадании.

Всего 30 страниц, плюс 70 товаров в каталоге, разделенных на 6 категорий.

Срок выполнения – 2 дня (до понедельника).

Сроки сжатые, прошу обращаться только тех, кто свободен.

Наличие опыта и портфолио обязательно.

WordPress
11 лет назад
gost-studio
Александр 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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