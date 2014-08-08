Нужен сайт строительной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт37 заявок278 просмотров

Здравствуйте!

нужен хороший дизайн и не большой функционал, обратная связь, техподдержка онлайн, оптимизированный для продвижения!

Пожалуйста не пишите в лс, выбираю тех у кого есть опыт и работы на примере !

11 лет назад
promst
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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