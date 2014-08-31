Необходимо подобрать макет и сделать подобный лендинг http://transformatsiya.com и связать подписную форму с justclick сделать нужно до завтра до 13 часов
Создать сайт на ucoz
Ищу человека с опытом создания сайтов на ucoz
Требуется:
Рип и установка дизайна
Настройка модулей
Настройки: Каталог файлов,
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для постоянного, плодотворного сотрудничества, нашей вебстудии требуются исполнители на реализацию проектов различной сложности. Нам нужны программисты, верстальщики, дизайнеры, копирайтеры, готовые качественно и оперативно выполнять свою работу. Задачи будут как мелкие (внести мелкие правки на сайт), ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно создать сайт, на котором будут лотереи, викторины и т.д (детально во вложении)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Вариант 1: 1. Переверстать каталог http://dececcopasta.com/products/, сделав его более удобным и ориентированным на электронную коммерцию. 2. Подключить весь каталог товара к базе 1C для автоматического изменения на сайте цен. 3. Подключить функционал ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! нужен хороший дизайн и не большой функционал, обратная связь, техподдержка онлайн, оптимизированный для продвижения! Пожалуйста не пишите в лс, выбираю тех у кого есть опыт и работы на примере !Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен сайт лэндинг копия странички , только с моими данными. Также нужна настройка директ компании. Жду предложенийСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Сделать сайт по продаже Инфопродукта с партнерской программой под ключ. Должна быть предусмотрена возможность выбора одного или несколько продуктов (до 5) при оформлении заказа. Партнерская программа до 50%.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $300
Необходимо создать сайт с каталогом товаров на готовом шаблоне WordPress. Есть сайт на WordPress с залитым шаблоном. Нужно доработать этот сайт и добавить контент. Контент берется с сайтов поставщиков продукции ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт функционал весь как у auto.ru Пишите ваши предложения.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт-каталог по функционалу повторяющий сайт readymotors.ru. Дизайн будет предоставлен (дизайн будет очень похож). Единственное, что не нужно реализовывать на сайте, так это раздел: http://readymotors.ru/promo/ А также раздел "Блог" (там ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад