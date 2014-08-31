Создать сайт на ucoz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок289 просмотров

Ищу человека с опытом создания сайтов на ucoz

Требуется:

Рип и установка дизайна

Настройка модулей

Настройки: Каталог файлов,

11 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Взялась за работу, пообещала определенные сроки, в итоге невыполненная работа, просроченные сроки и впустую потраченное время...
Не рекомендую. Выполнила задание в срок, заказчик остался доволен, получила оплату, а потом негативный отзыв. Сомневаюсь в адекватном логическом мышлении заказчика и буду обжаловать эту ситуацию.
homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Cамый лучший
Рекомендую Рустама как грамотного и ответственного заказчика. Все работы в рамках проекта, по чёткому ТЗ. Своевременная оплата в полном объёме.

Заявки фрилансеров

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад