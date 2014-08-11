Ищу человека с опытом создания сайтов на ucoz Требуется: Рип и установка дизайна Настройка модулей Настройки: Каталог файлов,
Требуется разработка сайта
Требуется разработка сайта под ключ, тз прикреплено в файле.
Предлагаем свои сроки и стоимость реализации данного проекта.
Выбранный исполнитель
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