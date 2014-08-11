Требуется разработка сайта

Не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. В реализации проекта повел себя некомпетентно. Были поставлены сроки 3 недели, через 12 дней реализации заявили, что данный проект нельзя реализовать, так как недостаточный уровень знаний. В общем потерял время.