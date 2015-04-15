Сайт монтажной компании (системы отопления)

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Завершен41 заявка241 просмотр

Нужен интересный, продающий сайт компании, занимающейся монтажом систем отопления (не интернет-магазин).

Требуется хороший и запоминающийся дизайн, удерживающий посетителя на сайте. Функционал: обратная связь, обратный звонок, опросный лист, новости, галерея работ (фотогалерея), отзывы с премодерацией, CMS. Сайт должен быть оптимизирован для продвижения!

Подробнее — в личку.

Указывайте сроки и стоимость, без цены заявки не рассматриваются.

11 лет назад
Philus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

webiste_dev
Александр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webiste_dev
Александр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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