webiste_dev

Александр Ковригин webiste_dev

 
32 годаРоссия/Пенза
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов - Drupal

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Могу и хочу помочь бизнесу привлечь новых клиентов из сети.

Всегда рад работать с заказчиком, который понимает зачем ему нужен сайт и готов предоставить необходимую информацию в течение 2-х дней.

Пишите - рад поработать над созданием качественного продукта!

Drupal
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Отзывы заказчиков
Philus
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Сайт компании IT аутсорсинг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Philus
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Сайт монтажной компании (системы отопления)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Wlbs
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Изготовление памятников
Рекомендую, Александра всегда на связи, сделал сайт в оговоренный срок быстро и качественно. Шаблоны в работе не использует. Приятно иметь дело )
Дмитрий всегда давал обратную связь вовремя, работать понравилось, всем рекомендую!)
Ответный отзыв
Edwingrad
Андрей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Создание сайта
Александр выполнил проект по созданию сайта www.yardomvent.ru Дизайн прорабатывал самостоятельно, не используя шаблоны. Всегда находился на связи и решались все вопросы оперативно. Выполненная работа была сдана точно в срок. Рекомендую
Андрей очень грамотно составил ТЗ, что помогло быстрой и успешной реализации проекта! Очень хороший заказчик, рекомендую!)
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
4 отзыва
от $300
от 7 дней
нет рейтинга