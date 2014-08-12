Разработка сайтов - Drupal
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Могу и хочу помочь бизнесу привлечь новых клиентов из сети.
Всегда рад работать с заказчиком, который понимает зачем ему нужен сайт и готов предоставить необходимую информацию в течение 2-х дней.
Пишите - рад поработать над созданием качественного продукта!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Корпоративный сайт для промышленной компании106 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую, Александра всегда на связи, сделал сайт в оговоренный срок быстро и качественно. Шаблоны в работе не использует. Приятно иметь дело )
Ответный отзыв
Дмитрий всегда давал обратную связь вовремя, работать понравилось, всем рекомендую!)
$200
9 баллов
9 лет назад
Александр выполнил проект по созданию сайта www.yardomvent.ru Дизайн прорабатывал самостоятельно, не используя шаблоны. Всегда находился на связи и решались все вопросы оперативно. Выполненная работа была сдана точно в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Андрей очень грамотно составил ТЗ, что помогло быстрой и успешной реализации проекта! Очень хороший заказчик, рекомендую!)
Сайты «под ключ»
4 отзыва
от $300
от 7 дней
нет рейтинга