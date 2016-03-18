Добрый день! Надо сделать лендинг пэйдж аналогичный http://callbackhunter.com/knowhow с легкими изменениями, из скриптов надо только отправка писем с веб хостинга. Бюджеты озвучивать в рублях со сроками.
Сайт компании IT аутсорсинг
Нужен интересный, продающий сайт компании, занимающейся IT аутсорсингом.
Требуется хороший и запоминающийся дизайн, удерживающий посетителя на сайте. Функционал: калькулятор расчета стоимости услуг, обратная связь, обратный звонок, отзывы с премодерацией, CMS. Сайт должен быть оптимизирован для продвижения!
Указывайте сроки и стоимость, без цены заявки не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт каталог одежды на опенкарте. Задание обсудим при обсуждении. Пишите если есть опыт и портфолио. Если есть опросник, то вышлите пожалуйста.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $700
Для нашего представительства в Мск требуется интернет магазин, количество товаров не большое до 300. Сайт должен быть легкий как со стороны дизайна так и со стороны управления. Для примера это сайт нашего главного офиса Maxwood.ru, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Небольшой сайтик для лабораторной работыСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Желателен опыт работы с фрэймворком CodeIgniter; PHP5, ООП; Знание PHP (как в аспекте ООП, так и функционально) Умение писать аккуратный, чистый код, с комментариями. Уверенное знание mysql (процедуры, триггеры). ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать сайт автошколы, с возможностью онлайн регистрации учеников. Автошкола государственная, поэтому бюджет ограничен и предпочтение будет отдано тому, кто возьмется за работу за небольшую плату.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сайт. Тематика - продажа недвижимости. вот пример для подражания http://www.realtylab.su/ просто скопируйте максимально точно по функционалу Отдадим работу одному с дизайном версткой и программингом! Пишите свои скайпы ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад