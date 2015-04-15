Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок262 просмотра

Требуется сайт.

Тематика - продажа недвижимости.

вот пример для подражания

http://www.realtylab.su/

просто скопируйте максимально точно по функционалу

Отдадим работу одному с дизайном версткой и программингом!

Пишите свои скайпы

по сроку 10дней

10 лет назад
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Лендинг для кадрового агентства

    Необходимо сделать «под ключ» лендинг для продвижения отдельного направления услуг кадрового агентства – подбор персонала для компаний агропромышленной сферы. На сайте планируется 5 блоков. Должно быть 2 формы: одна для заказа обратного звонка клиентом, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт на Wordpress для гостинницы

    Добрый день. Функционал: Самое главное это форма бронировки на сайте. Чтобы корректно резервировались номера. Есть небольшие наработки. Жду предложений, от вебмастеров которые знают на вордпрессе все :) ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание и продвижение сайта компании.

    $50

    Добрый день. Желаем создать красивый и продающий сайт. Что бы у клиента, перешедшего на сайт было желание позвонить. Коротко, понятно и интересно. Минимум информации, фирменный стиль компании. ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется разработка сайта на yii2.

    Требуется помощь команды php программистов для разработки сай на yii2. Нам нужно два толковых программистов на полный день занятости. По плану время на разработку, двумя опытными программистам - за один месяц. ...

    BootstrapPHPYii
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создать сайт-визитку

    Добрый день. Необходимо для продуктовой дистрибьюторской компании создать простой сайт-визитку. ТЗ есть. Сроки не горят, цены прошу предлагать адекватные. Оплата на карту Сбербанка.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт знакомств

    $200

    Приветствую. Джумла + платный доступ к разделам - если кратко. срок 7-12 дней. детальное ТЗ по требованию вышлю соискателям. оплата 100% после того как покажете работающий сайт на своем хостинге. в течении 2-максимум 3х ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта

    $150

    ​Мы ищем опытного разработчика, которому предстоит участвовать в создании нашего продукта. Необходимо разработать сайт - фильтр, по подбору товара, в графическо-информационном виде. С возможностью к выданному результату подключить базу продавцов ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад