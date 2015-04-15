Создать сайт на Wordpress для гостинницы

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Закрыт9 заявок162 просмотра

Добрый день.

Функционал:

Самое главное это форма бронировки на сайте. Чтобы корректно резервировались номера.

Есть небольшие наработки.

Жду предложений, от вебмастеров которые знают на вордпрессе все :)

С Уважением, Евгений Варава

WordPress
10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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