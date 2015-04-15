Создание и продвижение сайта компании.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка264 просмотра

Добрый день.

Желаем создать красивый и продающий сайт.

Что бы у клиента, перешедшего на сайт было желание позвонить.

Коротко, понятно и интересно. Минимум информации, фирменный стиль компании.

Далее, продвинуть этот сайт, что бы было много запросов.

Что-то на подобии http://alievbs.com/

Кто готов взяться, ждем заявки. Цена и затраты естественно обсуждаются.

10 лет назад
idkuznetcov
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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