Требуется вебмастер для создания серверныx дорвев, со своим софтом (доргнен) или аналогом . С опытом в данной сфере. В заявке желательно указывайте, сколько ваши дорвеи держатся в поисковой выдаче и какой трафик в среднем приносят.С опытом регистрации доменов и установки дорвея на xостинг. Работая удаленная, оплата договорная.